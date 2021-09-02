Салехардская больница готова заплатить миллиард рублей за вертолеты санавиации

Фото: Правительство ЯНАО

Салехардская окружная клиническая больница ищет авиаперевозчика для оказания медицинской помощи населению. Уже объявлен электронный аукцион на поиск исполнителя. Начальная цена контракта на авиационные работы составляет один миллиард рублей.

Согласно документации, авиаперевозчик будет доставлять больных, врачей и медицинские грузы на территории Ямала, Югры, Красноярского края, Ненецкого автономного округа и Республики Коми. Работы начнутся в январе 2022 года и продлятся до конца декабря.

Также в описании объекта закупки указаны воздушные суда типа МИ-8 и МИ-8МТВ, или их эквиваленты. Для МИ-8 максимальная дальность полета составит не менее 400 километров, для МИ-8МТВ - не менее 500 километров.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 22 сентября. Победителя выберут через два дня.