Новоуренгоец, решивший взять кредит у мошенников, лишился почти 90 тысяч рублей Фото: Вера Зенина

В полицию Нового Уренгоя обратился местный житель, ставший жертвой мошенников. По словам мужчины, он хотел оформить кредит, но вместо этого лишился почти 90 тысяч рублей.

- Было установлено, что заявитель увидел в одном из мобильных приложений рекламу о получении кредита на выгодных условиях. После того, как мужчина перешел по ссылке и заполнил online-заявку, ему позвонил некий человек, представившийся сотрудником банка. Далее он сообщил, что кредит одобрен, но для получения денег необходимо внести оплату за страхование, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Далее мужчина, уверенный, что разговаривает с сотрудником банка, перевел по указанным реквизитам 89 тысяч 700 рубле. После с ним перестали выходить на связь.

Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину». Преступникам грозит до пяти лет лишения свободы.