В Новом Уренгое поймали мужчину с полными карманами наркотиков Фото: Ольга Крыльцова

Полиция Нового Уренгоя задержала местного жителя 1998 года рождения, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. Мужчину арестовали 22 августа, в ходе досмотра у него обнаружен сверток с комкообразным веществом.

- Согласно заключению эксперта, изъятое оказалось наркотиком растительного происхождения массой 4,64 грамма, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

В свое оправдание злоумышленник пояснил полицейским, что приобрел наркотическое вещество для личного потребления, однако это не помогла ему уйти от ответственности.

Сейчас новоуренгоец обвиняется по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотических средств в значительном размере». Ему грозит до трех лет лишения свободы.