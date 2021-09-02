Жители Ноябрьска и Муравленко смогут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию

Фото: Ямальский СПИД-центр

Ямал примет участие в ежегодной Всероссийской акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021». Изначально северный регион не был включен в маршрут путешествия, но позже Минздрав России изменил решение.

Таким образом, акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию пройдет в Ноябрьске и Муравленко с 1 по 3 сентября. Эксперты просто и доступно расскажут северянам об этом заболевании, помогут оценить персональные риски и напомнят о действенных мерах защиты.

Все мероприятия акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, а также проводится регулярная дезинфекция поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Отметим, что ставшая узнаваемой в любом уголке страны акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартовала 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Получить дополнительную информацию можно по ссылке.