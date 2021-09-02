Тазовский филиал АО «Ямалкоммунэнерго» оштрафовали за грязную воду Фото: Вера Зенина

Тазовская прокуратура добилась наказания для филиала АО «Ямалкоммунэнерго» за нарушение качества поставляемой воды. Все началось с проверки, организованной из-за жалоб местных жителей.

- Установлено, что вопреки гигиеническим нормативам, вода, поставляемая АО «Ямалкоммунэнерго» с использованием магистральной сети в объекты общественного питания, а также многоквартирный жилой дом № 11А по ул. Калинина, не соответствует предъявляемым требованиям по содержанию химических веществ, в том числе по показателям цветности и мутности, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

В связи с этим прокурор района внес руководителю организации представление, после чего последовали меры по промывке системы водоснабжения.

Кроме того, юридическое и должностное лицо привлечены к административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде, а также к питьевому и хозяйственно-бытовому водоснабжению). Им назначен штраф на общую сумму более 50 тысяч рублей.