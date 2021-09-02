Ноябряне могут привиться от гриппа в городском парке Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ноябрьске стартовала вакцинация от гриппа. Для горожан открыты два прививочных пункта: кабинет №316 в городской поликлиники (пн - пт с 9:00 до 18:45) и Туристско-информационный центр в Ноябрьск-парке ( с 9:00 до 19:00 без выходных).

На данный момент в город поступила вакцина «Совигрипп» - для взрослых и «Ультрикс Квадри» - для детей от 6 месяцев, подростков и беременных женщин.

По словам медиков, в прошлом году заболеваемость гриппом удалось сдержать благодаря массовой вакцинации и введению жестких ограничительных мероприятий.

- В связи с тем, что сейчас многие ограничения были сняты, нам необходимо не забывать о вакцинации против гриппа, помимо иммунизации против коронавирусной инфекции. Ведь заболевание гриппом давно известно своим тяжелым течением, а при присоединение еще и коронавирусной инфекции может привести к самым плачевным последствиям, - сообщили в городской больнице.

Напоминаем, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше чем через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса.