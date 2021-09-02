В Тарко-Сале изменился график движения автобусов №1 и №2

Фото: департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Пуровского района

В Тарко-Сале изменился график движения автобусов, следующих по маршрутам №1 и №2. По сообщению районного департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения, это связано с перекрытием ул. Труда.

- С 1 сентября посадка/высадка пассажиров внутригородских маршрутов №1 и №2 на остановках «Аэропорт» и «Памятник Воинам освободителям» осуществляться не будет, - добавили в ведомстве.

Теперь движение автобуса по маршруту №1 будет проходить по ул. Газпромовской. Первый рейс отходит с остановки «ул. Газпромовская» (расположенной со стороны ул. Труда) в 7:35 утра. Далее автобус будет приходить каждые 40 минут. Последний рейс - в 18:45.