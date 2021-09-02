В Пуровском районе открылись четыре новых «Точки роста»

Фото: администрация Пуровского района

С приходом 1 сентября в Пуровском районе открылись четыре новых центра естественно-научной и технологической направленности «Точка роста»: в школах-интернатах Тарко-Сале и Харампура, а также в третьей пурпейской и во второй таркосалинской школах.

Новые центры станут дополнительными площадками для развития научных компетенций и цифровой грамотности населения, творческой и социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности.

В «Точках роста» школьники работают на новых современных компьютерах, 3D-принтерах, управляют квадрокоптерами и осваивают шлемы виртуальной реальности. Также ребята могут записаться в кружки, научиться играть в шахматы или создать свой собственный медиапродукт.

Напоминаем, что первая «Точка роста» открылась в районе два года назад - в пурпейской школе Ярослава Василенко. Затем центры появились в первой и второй школах Ханымея, Уренгоя и в школе-интернате Самбурга. Для работы в них более 80 пуровских педагогов прошли курсы повышения квалификации.

Согласно плану, к 2024 году «Точки роста» будут открыты уже во всех школах района.