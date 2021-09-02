Фото: личная страница Олега Попова в соцсети

В райцентре Шурышкарского района вышел на маршрут пассажирский автобус. Об этом сообщил глава муниципалитета Олег Попов в своих соцсетях.

- Пассажирский автобус вновь вышел на маршрут. Вопрос, когда же это случится, вы мне задавали очень часто. Обещали, что возобновим движение с 1 сентября. Обещание сдержали. Автобус уже совершил первый рейс, - написал глава района.

Утром автобус отходит в 7:30 от телевышки. Затем он будет останавливаться у детского сада «Олененок», возле школы, у «Буратино», в районе старого ЦНТ, на Уральской, д. 23 и возвращаться в южную часть села. Последний рейс - в 17:20.