В больнице Лабытнанги появился долгожданный эндокринолог

Фото: Правительство ЯНАО

В Лабытнанги приехал долгожданный эндокринолог. Ждать специалиста горожанам пришлось четыре месяца, все это время пациентов направляли в больницу Салехарда или приглашали врача из другой медорганизации.

Три года назад Анастасия Кузнецова окончила Самарский медицинский университет по специальности «Лечебное дело», а в 2021 году прошла переподготовку по специальности «Эндокринология» на базе Ульяновского госуниверситета.

- Сегодня профессия эндокринолога - одна из самых востребованных в медицине. Число заболеваний щитовидной железы и эндокринной системы с каждым годом увеличивается. Мне это направление близко и интересно, думаю, что буду полезна жителям Ямала, - говорит врач.

Фото: Правительство ЯНАО

Еще один новый доктор - врач-трансфузиолог Лидия Вордатова - приехала в Лабытнанги из Калининграда. Вакансия была свободна практически все лето и резюме, оставленное доктором на сайте городской больницы, пришлось как нельзя кстати. Лидия Вордатова отработала в службе крови более 15 лет. А в Лабытнангской горбольнице доктор возглавила отделение переливания крови.