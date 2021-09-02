Погода на Ямале на 2 сентября: местами дожди

Погода на Ямале на 2 сентября Фото: Вера Зенина

В четверг, 2 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде облаяно и дождь. Днем +10, ночью +11. Ветер 6-10 м/с.

Надым: пасмурно, вечером - дождь. Днем +13, ночью +11. Ветер 6-11 м/с.

Ноябрьск: пасмурно. Днем +12, ночью +10. Ветер 6-10 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно, вечером - дождь. Днем +11, ночью +8. Ветер 7-10 м/с.

Губкинский: переменная облачность, вечером - дождь. Днем +11, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Тарко-Сале: переменная облачность и дождь. Днем +12, ночью +9. Ветер 5-10 м/с.

Лабытнанги: облачно и дождь. Днем +10, ночью +9. Ветер 5-9 м/с.

Муравленко: пасмурно, вечером - дождь. Днем +13, ночью +10. Ветер 7-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.