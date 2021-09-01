Жители Салехарда могут поучаствовать в конкурсе, посвященном памяти писателя Романа Ругина

Фото: администрация Салехарда

Централизованная библиотечная система Салехарда начала прием заявок для участия в конкурсе «Поэзия ямальского Севера в рисунках и графике». Он посвящен памяти хантыйского поэта и писателя Романа Ругина.

Участвовать могут все желающие, начиная с пяти лет. Сам конкурс проводится в двух номинациях: живопись и графика, диджитал-арт (компьютерное искусство).

До 20 сентября участникам необходимо отправить заявку на участие по электронному адресу историко-краеведческого отдела: redkray@slh.yanao.ru с пометкой «Поэзия ямальского Севера». Также необходимо приложить рисунок и/или графический файл.

Итоги подведут 27 сентября. Победителей наградят дипломами I, II, III степени в каждой номинации.