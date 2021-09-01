Мотоцикл времен Советского союза установили на улице Нового Уренгоя

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсети

В Новом Уренгое открылся весьма необычный арт-объект - мотоцикл времен Советского союза. Идея его создания принадлежит городскому мотосообществу, которое решило напомнить землякам о технике, когда-то колесившей на городских дорогах.

Дело в том, что в 70-е годы знаменитый «Урал» М-66 с коляской составлял основной парк служебной техники ГАИ. Первая серийная партия этой модели была выпущена в 1970 году.

Мотоцикл помогли отреставрировать ребята из Центра кузовного ремонта «Авто Колор Тех». А сейчас он установлен на Аллее Мужества и пользуется большой популярностью у местной детворы.

- Прошу жителей города бережно относится к мотоциклу. Ребята проделали большую работу, вложили в него много времени и сил, - призвал новоуренгойцев глава города Андрей Воронов.

Также он сообщил, что на зиму мотоцикл уберут в помещение, а с приходом весны он снова появится на своем законном месте.