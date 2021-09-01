В Ноябрьске открывается выставка «Ямал. Тепло Арктики»

Фото: МВК имени И.С. Шемановского

В Музейном ресурсном центре Ноябрьска откроется выставка «Ямал. Тепло Арктики» - захватывающее экспозиционное пространство, повествующее об округе, его уникальных особенностях, истории и достижениях за последние 90 лет.

Напоминаем, что впервые выставку увидели жители Салехарда. Она проходила в МВК имени И.С. Шемановского с декабря 2020 года по март 2021 года.

Сама экспозиция состоит из 19 больших снежных шаров, каждый из которых рассказывает свою историю. Внутри них расположены экспонаты в определенном порядке, группирующие собой семь тематических зон.

Первый раздел выставки посвящен нефтегазовой отрасли, второй - бурному развитию транспортной инфраструктуры, третий - особенностям природы Арктического региона и основам защиты окружающей среды, а четвертый - богатствам тундры и рек Ямала, а также неповторимой местной кухне. Зона этнографии и истории рассказывает о традициях и культуре коренных жителей Ямала, сохранивших свою самобытность в эпоху индустриализации.

Особое место в экспозиции занимает тема культуры и искусства, знакомящая с выдающимися личностями Ямала: художниками, мастерами, писателями, поэтами, музыкантами и кинематографистами. Раздел «Мир интересуется Ямалом» представляет взгляд зарубежных документалистов, исследователей и журналистов на регион и его место в мировом сообществе.

Завершает пространство выставки интерактивный объект, позволяющий посетителям сделать фото с тегом #ЯмалТеплоАрктики.