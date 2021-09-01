В ямальских школах появятся советники по воспитательной работе

Фото: Правительство ЯНАО

В ямальских школах появится новая должность - советник директора по воспитательной работе. Для этого региональный департамент образования направил соответствующее письмо в министерство просвещения РФ по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова.

Предложение ввести такую должность поддержал президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Президиума Госсовета по вопросам образования, который состоялся на прошлой неделе.

- Мы заинтересованы в том, чтобы внеклассная работа, связанная с патриотическим воспитанием, посещением музеев и другими мероприятиями, шла более активно. Уверен, это сделает атмосферу в школах более дружной и дети смогут многосторонне развиваться, - отметил Дмитрий Артюхов.

На первом этапе новую должность внедрят в 10 пилотных регионах и 1 200 школах. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Образование».