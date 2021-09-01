Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице вернуть украденные пенсионные накопления

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице вернуть пенсионные накопления Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Салехарда помогла местной жительнице вернуть ее пенсионные накопления, которые неизвестным путем оказались переведены в АО «НПФ Будущее».

- Установлено, что в 2017 году без согласия и заявления женщины между ней и АО «НПФ Будущее» был заключен договор об обязательном пенсионном страховании. В связи с этим все накопления горожанки были переведены из Пенсионного фонда России в акционерное общество, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Сама потерпевшая отчетливо подтвердила, что никаких договоров не заключала и заявлений о переходе в негосударственный пенсионный фонд не подавала.

В итоге прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором требовал признать договор недействительным, а также обязать акционерное общество вернуть деньги прежнему страховщику.

На данный момент все исковые требования удовлетворены, а исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры города.