Губернатор Дмитрий Артюхов поздравил ямальских учеников с Днем знаний

Фото: правительство ЯНАО

Глава Ямала Дмитрий Артюхов поздравил школьников с Днем знаний. Он отметил, что сегодня в регионе делается все, чтобы ямальские дети учились в достойных условиях. Строятся новые современные школы, обновляются уже существующие, созданы комфортные пространства для учебы, творчества и отдыха ребят. Также введена система поощрения талантливых учеников и педагогов, достойно подготовивших ребят.

- Ямальская система образования - одна из лучших в стране. Сильный педагогический состав и талантливые ученики постоянно доказывают это своими достижениями и победами. Уверен, что вы продолжите показывать отличные результаты и в будущем. Пусть новый учебный год будет познавательным и плодотворным! Желаю всем школьникам и педагогам крепкого здоровья, успехов и достижения поставленных целей, - поздравил Дмитрий Артюхов.

Отметим, что сегодня на Ямале порог школы переступили около 9 тысяч первоклассников. А в 11 классы отправились более 3 тысяч учеников. Всего в этом году в школах Ямала будут учиться около 77 тысяч школьников.