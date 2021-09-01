В Новом Уренгое ребята из трудовых отрядов собрали более 5 тысяч мешков мусора

Фото: личная страница Андрея Воронова в соцсетях

В Новом Уренгое завершилось «Трудовое лето», в котором поучаствовали 203 подростка. С июня по август они собрали более 5 тысяч мешков мусора, а в районах Коротчаево и Лимбяяхи - около 1,5 тысяч. В общей сложности ребята убрали 15 городских территорий, включая береговые линии рек.

- За этими цифрами стоит большой труд. Это только на первый взгляд кажется, что работа по очистке города - легкая. Ребята на своем примере поняли, что это не так. Уверен, у большинства из них рука не подниматься выбросить тот же фантик от конфеты мимо урны, - отметил глава города Андрей Воронов.

Также он добавил, что на следующий год возможность поработать появится у большего числа ребят. Количество мест в трудовых отрядах будет увеличено минимум в два раза.