В Пуровском районе за школьные парты сядут 850 первоклассников Фото: Ольга Крыльцова

В Пуровском районе за школьные парты сядут 850 первоклассников, а всего отправятся учиться 7 777 ребят.

Накануне Дня знаний глава муниципалитета Антон Колодин посетил несколько образовательных учреждений, где шли плановые ремонтные работы. Так, 39 учреждений полностью подготовлены к новому учебному периоду: в 24 выполнен ремонт, в 18 зданиях проведен капитальный ремонт, а в шести - текущий.

Также к началу учебного года школы полностью укомплектованы оборудованием и учебниками. Кроме того, обновлена мебель в спальных корпусах школ-интернатов в Самбурге и Тарко-Сале, а еще в шести школах - ученическая мебель.

В 2022 году запланирована реновация двух общеобразовательных учреждений: таркосалинской начальной школы № 2 и школы-интерната д. Харампур. Изменятся архитектурные облики зданий, преобразятся внутренние пространства и территории.