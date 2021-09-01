Коронавирус на Ямале. Последние новости на 1 сентября 2021 года: новый рентген-аппарат для ковид-больных

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Несмотря на массовую вакцинацию, в регионе все еще большой уровень заболевших. Всем заразившимся оказывается качественная медицинская помощь, которая включает диагностику на рентген-аппарате. Специального для этого в Новоуренгойской ЦГБ закупили новую установку. С ее появлением значительно возросло количество исследований и сократилось время ожидания процедуры.

По словам врачей, новый аппарат позволяет выполнять рентгенографию, рентгеноскопию и томографию. Готовый снимок цифрового формата попадает на рабочее место врача менее чем за минуту. Описать его можно удаленно, определить дальнейшую тактику лечения - оперативно.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 112 человек, из них пять - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 47 566 жителей. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 625 ямальцев, 67 находится в тяжелом состоянии, 27 - на аппаратах ИВЛ, 5 - скончались.

В России выявлено 6 918 965 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 183 224 летальных исхода, выздоровели 6 181 054 человека.