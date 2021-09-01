Погода на Ямале на 1 сентября: в День знаний воздух прогреется до +12 градусов

Погода на Ямале на 1 сентября. Фото: Вера Зенина

В среду, 1 сентября, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +9, ночью +6. Ветер 2-5 м/с.

Надым: пасмурно. Днем +8, ночью +5. Ветер 3-7 м/с.

Ноябрьск: облачно. Днем +11, ночью +7. Ветер 6-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и небольшой дождь. Днем +9, ночью +4. Ветер 7-12 м/с.

Губкинский: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +5. Ветер 6-11 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +5. Ветер 5-11 м/с.

Лабытнанги: переменная облачность. Днем +9, ночью +6. Ветер 3-5 м/с.

Муравленко: пасмурно и небольшой дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 4-10 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.