Мошенники выманили у жительницы Салехарда более пяти миллионов рублей Фото: Ольга Крыльцова

В полицию Салехарда обратилась 59-летняя местная жительница, ставшая жертвой мошенников. Используя проверенную схему, аферисты выманили у женщины более 5 миллионов рублей.

- Было установлено, что злоумышленники представились сотрудниками банка, после чего сообщили, что произошла утечка личных данных женщины по вине одного из работников. Чтобы обезопасить сбережения, преступники предложили обналичить их и отправить на другой счет. Не убедившись в подлинности информации, заявительница выполнила все действия под диктовку, в следствие чего лишилась всех денег, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».