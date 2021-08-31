Жительница Лабытнанги лишилась почти ста тысяч рублей, пытаясь аннулировать кредит Фото: Вера Зенина

В полицию Лабытнанги обратилась местная жительница, ставшая жертвой мошенников.

- Было установлено, что 27 августа потерпевшей поступил звонок от неизвестной женщины, которая представилась сотрудником банка. Далее она сообщила, что от имени заявительницы поступила заявка на кредит. Когда женщина ответила, что ничего не оформляла, злоумышленница пояснила, что для аннулирования предыдущей заявки необходимо оформить новую. На что потерпевшая дала согласие и продиктовала коды, пришедшие в смс-сообщениях. В итоге женщина перевела мошеннице 95 тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по ЯНАО.

Сейчас полицейские разыскивают аферистку, обманувшую северянку. Также возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».