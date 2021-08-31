На Ямале 600 детей получили помощь в рамках акции «Соберем ребенка в школу»

Фото: департамент социальной защиты населения ЯНАО

На Ямале завершается акция «Соберем ребенка в школу». В течение месяца все желающие передавали в организации социального обслуживания ручки, тетради, обувь и одежду для ребят из малоимущих и многодетных семей, а также с особенностями здоровья.

В итоге участниками акции стали более 70 неравнодушных граждан, предпринимателей и около 60 организаций, а помощь к новому учебному году получили 600 детей.

Кроме того, более чем 21 тысяча детей из многодетных семей уже получили финансовую поддержку из средств окружного бюджета. Размер выплаты ко Дню знаний составил 3 921 рубль на ребенка-школьника.

Узнать подробнее о способе подачи заявления и мере соцподдержки можно по ссылке или по телефону: 8-800-2000-115.