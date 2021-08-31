Новоуренгойская больница получила новый рентген-аппарат для диагностики ковид-больных

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Новоуренгойская больница получила новый рентген-аппарат, который будет обслуживать пациентов с коронавирусом. Это вдвое увеличит количество исследований и значительно сократит время ожидания процедуры.

Прежний рентген-аппарат отработал более 10 лет и морально устарел, а новая установка позволяет выполнять рентгенографию, рентгеноскопию и томографию. Готовый снимок цифрового формата попадает на рабочее место врача менее чем за минуту. Описать его можно удаленно, определить дальнейшую тактику лечения - оперативно.

- Медицинские работники рады, что на смену аналоговому оборудованию приходит цифровое, возможности которого значительно шире. Теперь не нужно тратить время на проявление пленки, а ряд дефектов, присущих аналоговому формату, автоматически устранен. Новое оборудование позволяет быстро и эффективно выполнять большой объем исследований за короткое время с минимальной лучевой нагрузкой, - рассказал заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения городской больницы Максим Курочкин.

В Новом Уренгое в день выполняют около 60 рентгенологических исследований. Сейчас в городской больнице имеются три рентген-установки. Постепенно все аппараты заменят на современные.