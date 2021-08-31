Фото: администрация Салехарда

В Салехарде завершилось строительство ливневой канализации по улице Чубынина.

- В этом году было проведено устройство самотечной сети канализации - 1 413 метров, обустроено 35 колодцев водоотведения, 34 дождеприемных колодца и устройство локального очистного сооружения, - рассказали в городской администрации.

Сейчас на улице ведутся восстановительные работы. Специалисты заменяют тротуарную плитку на асфальтовое покрытие в районе жилого дома №25.

Фото: администрация Салехарда

Кстати, замена асфальта производится по новой технологии: рабочие используют битум высокой эластичности, который делает покрытие устойчивым к трещинам и другим деформациям.

Напоминаем, что за лето в окружной столице собирались отремонтировать более 17 километров дорог и тротуаров. Также была запланирована прокладка линий освещения на 56 улицах города общей протяженностью 44 километра.