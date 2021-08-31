Жители Ямала получат почти 74 миллиона рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет Фото: Вера Зенина

Жители Ямала получат почти 74 миллиона рублей на выплаты детям от 3 до 7 лет. Информация об этом содержится в распоряжении, подписанном председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Ознакомиться с ним можно на сайте Кабмина, сообщает «МК-Ямал».

Согласно распоряжению от 23 августа 2021 года, Ямал получит 73,9 миллиона рублей - эти деньги будут направлены на выплаты малоимущим семьям с детьми.

Необходимость дополнительного финансирования связана с новым порядком предоставления выплат. Теперь их размер может быть равен не только 50%, но и 75%, и даже 100% регионального прожиточного минимума на ребенка. Размер пособия зависит от финансового положения семьи.

Оформить выплату можно на портале госуслуг, при личном визите в МФЦ или органы соцзащиты.