«Пили и веселились»: 17-летняя тазовчанка подозревается в жестоком убийстве собутыльницы

17-летняя тазовчанка подозревается в жестоком убийстве Фото: Ольга Крыльцова

В Тазовском районе возбуждено уголовное дело по факту убийства 28-летней местной жительницы.

- По данным следствия, преступление произошло 28 августа в одной из квартир, где накануне собралась пьяная компания. Позже тело женщины обнаружили в этом же помещении с колото-резаными ранениями в области груди и живота, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

На данный момент следственно-оперативная группа изъяла орудие преступления, опросила участников застолья и назначила судебно-криминалистическую экспертизу.

- В ходе следствия установлена 17-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении убийства на почве личных неприязненных отношений с потерпевшей. Расследование уголовного дела продолжается, - добавили в ведомстве.