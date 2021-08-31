Число заболевших коронавирусом на Ямале на 31 августа 2021 года увеличилось на 112 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 112 человек. С начала периода количество заболевших достигло 47 566.

Из общего числа болеющих 625 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 67 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 5 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 617 человек.

Также за сутки выявлено пять новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 123. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 107 заражений COVID-19, за весь период - 40 443.

Выздоровели за последние сутки 99 человек, с начала пандемии - 45 570.

За последние сутки в России выявлено 17 813 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 366 (7,7%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 918 965 случаев в 85 регионах. Излечились от коронавируса 18 624 человека, с начала пандемии - 6 181 054. Также за сутки зафиксировано 795 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 183 224 человека.