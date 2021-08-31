Молодые тазовчане, обвиняемые в серии жестоких грабежей, предстанут перед судом Фото: Ольга Крыльцова

В Новом Уренгое будут судить двух местных жителей (один из них несовершеннолетний), обвиняемых в тяжких преступлениях.

- Было установлено, что в ноябре 2020 года 19-летний тазовчанин убедил 17-летнего юношу поучаствовать в ряде грабежей. Зная о том, что у их односельчан - студентов колледжа - проживающих в общежитии Нового Уренгоя имеются деньги, молодые люди отправились в город и, под угрозой насилия, забирали у них всю сумму и мобильные телефоны. Позже злоумышленники еще раз провернули данную схему, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Затем, в апреле 2021 года, подозреваемые вновь приехали к общежитию и, угрожая насилием, вывезли четырех потерпевших в район лыжной базы. Там они снова забрали у парней деньги и мобильный телефон.

На данный момент уголовное дело передано в суд для дальнейшего рассмотрения.