Жителей Нового Уренгоя приглашают посетить «Национальные подворья»

Фото: администрация Нового Уренгоя

Для жителей Нового Уренгоя готовят праздничную программу «Национальные подворья», которая пройдет 5 сентября с 13:00 до 16:00. По словам организаторов, это мероприятие стало уже традиционным, горожане ждут его и принимают активное участие.

От некоммерческих организаций поступило 12 заявок: будут оформлены русская изба, ненецкий чум и сами подворья. В этом году их десять: казачье подворье, татаро-башкирское, дагестанское, армянское, киргизское, ногайское, азербайджанское, чеченское, грузинское и украинское. Также предприниматели готовят к работе два уличных кафе национальной кухни - узбекское и молдавское.

В этом году мероприятие посвящено Году талантов, поэтому национально-культурные организации предоставят свои площадки талантливой молодежи - победителям творческих конкурсов и спортивных мероприятий.

Кроме того, новоуренгойцев и гостей города приглашают посетить мастер-классы: «Слобода мастеровая», театрализованные обряды «Праздник осени «Сембеле», «Казачье Сватовство», национальные игры и соревнования, этновыставку и концерт.