В Новом Уренгое водитель «Лады» сбил пешехода

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению региональной Госавтоинспекции, авария произошла 30 августа у дома №7А ул. 26 Съезда КПСС в Новом Уренгое.

- Около 09:00 утра водитель автомобиля «Lada Largus», двигаясь задним ходом, наехал на пешехода, шедшего по обочине. В результате ДТП пострадавший получила телесные повреждения, - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло 13 аварий, а с начала года - 3 095, в которых 18 человек погибли и 184 получили травмы, в том числе 16 детей.