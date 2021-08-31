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Недвижимость31 августа 2021 6:53

В Салехарде расчистили территорию под детскую площадку на ул. Маяковского

Работы завершатся в следующем году
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде расчистили территории под новую детскую площадку на улице Маяковского. В будущем там появятся игровые комплексы и пространство для занятия спортом.

- Как и обещал, на месте снесенных ветхих зданий в микрорайоне Комбинат построим большую детскую площадку. Накануне побывал на месте - проведена расчистка и выравнивание территории, - рассказал глава города Алексей Титовский.

К сбору и установке конструкций планируется приступить в следующем году. Территория позволяет организовать место отдыха абсолютно для всех: малышей, подростков и взрослых.

Кстати, действующую спортивную площадку глава города пообещал сохранить.