В Салехарде расчистили территорию под детскую площадку на ул. Маяковского

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде расчистили территории под новую детскую площадку на улице Маяковского. В будущем там появятся игровые комплексы и пространство для занятия спортом.

- Как и обещал, на месте снесенных ветхих зданий в микрорайоне Комбинат построим большую детскую площадку. Накануне побывал на месте - проведена расчистка и выравнивание территории, - рассказал глава города Алексей Титовский.

К сбору и установке конструкций планируется приступить в следующем году. Территория позволяет организовать место отдыха абсолютно для всех: малышей, подростков и взрослых.

Кстати, действующую спортивную площадку глава города пообещал сохранить.