Молодежь Нового Уренгоя приглашают на городской пляж, чтобы проводить лето

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое впервые состоится молодежная тусовка «Точка лета_НУР». Все желающие могут прийти на городской пляж, чтобы проводить лето под яркие и зажигательные хиты последних десятилетий.

Зажечь мероприятие приедут специальные гости из Москвы: Offbeat orchestra и Jonypavlov «OWL». Также перед зрителями выступят солисты ГДК «Октябрь» и талантливая молодежь Нового Уренгоя, среди которых певцы, танцоры и артисты разных жанров искусства.

Кстати, организаторы обещают, что праздник станет традиционным и будет проходить каждый год 31 августа. Начало мероприятия - в 17:00.