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Общество31 августа 2021 6:21

Молодежь Нового Уренгоя приглашают на городской пляж, чтобы проводить лето

В городе впервые пройдет молодежная тусовка «Точка лета_НУР»
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое впервые состоится молодежная тусовка «Точка лета_НУР». Все желающие могут прийти на городской пляж, чтобы проводить лето под яркие и зажигательные хиты последних десятилетий.

Зажечь мероприятие приедут специальные гости из Москвы: Offbeat orchestra и Jonypavlov «OWL». Также перед зрителями выступят солисты ГДК «Октябрь» и талантливая молодежь Нового Уренгоя, среди которых певцы, танцоры и артисты разных жанров искусства.

Кстати, организаторы обещают, что праздник станет традиционным и будет проходить каждый год 31 августа. Начало мероприятия - в 17:00.