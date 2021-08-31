В Тарко-Сале завершается прием заявок для участия в соревнованиях «Пуровский рубеж»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале завершается прием заявок для участия в соревнованиях по кроссфиту и преодолению полосы препятствий «Пуровский рубеж». Мероприятие пройдет 5 сентября на стадионе «Авангард».

Напоминаем, что «Пуровский рубеж» - это силовые упражнения на площадке воркаут, а также двести метров непрерывных препятствий. Победителей и призеров наградят медалями, дипломами и денежными призами.

К соревнованиям допускаются новички, любители и спортсмены от 18 лет. Все участники должны обладать хорошим здоровьем, позволяющим преодолеть непростые испытания. Поэтому к заявке на участие нужно приложить допуск врача к мероприятию.

Предварительное подтверждение об участии в соревнованиях необходимо направить до 1 сентября в Пуровскую районную спортшколу олимпийского резерва «Авангард» на электронный адрес: sdushor-82@yandex.ru. Дополнительную информацию можно узнать по телефонам: +7 (34997) 2-40-97 или 8-912-435-88-22.

Кстати, по итогам соревнований будет сформирована сборная команда Пуровского района, которая примет участие в спортивно-зрелищном мероприятии «Арктические экстремальные игры - Северный характер».