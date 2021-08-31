Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

В Лабытнанги и Харпе начался отопительный сезон. По словам главы города Марины Тресковой, перед коммунальными службами поставлена задача: дать тепло во все учреждения социальной сферы до начала учебного года.

Параллельно ведутся работы по запуску теплоснабжения в домах. Отопление в квартирах появится тогда, когда среднесуточная температура наружного воздуха составит ниже +8 градусов в течение 5 дней. Однако если все условия выполнены, а тепла до сих пор нет, то на это может быть несколько причин.

- Проблема может быть в отдельно взятой квартире либо подъезде. Причины разные: перекрыты задвижки, непредвиденные ремонтные работы в доме/у соседей, завоздушивание системы, отсутствие возможности попасть в квартиры, где установлены воздухосборники и другие, - отметила градоначальница.

В первую очередь жители должны обратиться в управляющие компании. Лучше всего продублировать заявки в ЕДДС на номер 112 либо на тематическую ветку «Молчание батарей» в группе Администрации города в социальной сети ВКонтакте.