Коронавирус на Ямале. Последние новости на 31 августа 2021 года: доставлена новая партия вакцин

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. Чтобы снизить число заболевших, жителям необходимо прививаться. Специально для этого на Ямал поступила очередная партия вакцин: более 10 тысяч доз «Спутник V» и 20 тысяч доз «Спутник Лайт». Сделать прививку можно в любом из пунктов вакцинации. Отметим, что вакцина в регион поступает регулярно. Всего с начала прививочной кампании, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», Ямал получил более 255 тысяч доз.

Добавим, что за прошедшие сутки число заболевших увеличилось на 115 человек, из них семь - вахтовики. С начала периода количество заразившихся составляет 47 454 жителя. Госпитализировано с пневмонией и коронавирусом 639 ямальцев, 71 находится в тяжелом состоянии, 27 - на аппаратах ИВЛ, 4 - скончались.

В России выявлено 6 901 152 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 182 429 летальных исходов, выздоровели 6 162 430 человек.