Погода на Ямале на 31 августа: становится прохладней

Погода на Ямале на 31 августа Фото: Вера Зенина

Во вторник, 31 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +9, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.

Надым: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 7-14 м/с.

Ноябрьск: облачно и дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 5-11 м/с.

Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-9 м/с.

Губкинский: облачно и дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.

Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.

Лабытнанги: облачно. Днем +9, ночью +4. Ветер 6-13 м/с.

Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.

Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.