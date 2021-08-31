Погода на Ямале на 31 августа: становится прохладней

Погода на Ямале на 31 августа
Фото: Вера Зенина
Во вторник, 31 августа, по прогнозам метеорологов, в Салехарде пасмурно. Днем +9, ночью +4. Ветер 6-11 м/с.
Надым: пасмурно и дождь. Днем +9, ночью +6. Ветер 7-14 м/с.
Ноябрьск: облачно и дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 5-11 м/с.
Новый Уренгой: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +6. Ветер 6-9 м/с.
Губкинский: облачно и дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 7-13 м/с.
Тарко-Сале: пасмурно и дождь. Днем +11, ночью +7. Ветер 4-8 м/с.
Лабытнанги: облачно. Днем +9, ночью +4. Ветер 6-13 м/с.
Муравленко: пасмурно и дождь. Днем +10, ночью +7. Ветер 6-12 м/с.
Посмотреть прогноз погоды по районам можно ниже.
Фото: МЧС России по ЯНАО. Прогноз погоды.