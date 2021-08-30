Пурнефтегазовцы вручили школьные наборы первоклассникам

Фото: «РН-Пурнефтегаз»

В конце августа для детей Центра социального обслуживания населения «Елена» города Губкинского состоялся традиционный праздник, посвященный началу учебного года. Сотрудники центра совместно с волонтерами «РН-Пурнефтегаза» подготовили для детей яркий праздник – игры, конкурсы, ребусы и другие развлекательные и познавательные мероприятия.

В конце праздника 90 воспитанников центра получили от «РН-Пурнефтегаза» полезные подарки к учебному году. Десять из них - это первоклашки - им пурнефтегазовцы вручили портфели с канцелярскими принадлежностями, остальные ребята получили школьные наборы, содержащие все самое необходимое для учебы: карандаши, краски, тетрадки, ручки, наборы цветной бумаги и картона, ножницы и так далее, всего 34 предмета.

«РН-Пурнефтегаз» регулярно оказывает помощь детям с ограниченными возможностями и из малообеспеченных семей. Волонтеры нефтяники организовывают для воспитанников центра праздничные и тематические мероприятия, оказывают помощь в закупке реабилитационного и игрового оборудования, проводят игровые программы и мастер-классы.