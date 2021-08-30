Прокуратура Нового Уренгоя заинтересовалась пожаром по улице Магистральная, в котором погиб человек Фото: Ольга Крыльцова

Прокуратура Нового Уренгоя заинтересовалась пожаром в помещении бывшей вечерней школы по улице Магистральная. Известно, что в огне погиб мужчина 1973 года рождения без определенного места жительства.

- Сообщение о возгорание поступило 29 августа в 20:01 вечера. По прибытию наблюдалось открытое горение двух этажей, что говорило о позднем вызове. Локализовать пожар удалось в 21:15, а полностью справиться с огнем получилось в 03:15 ночи, - рассказали в Новоуренгойском пожарно-спасательном гарнизоне.

Предварительно установлено, что в 2002 году здание было передано на баланс администрации города. Само помещение имеет статус нежилого, ветхим либо аварийным оно не признавалось и с момента передачи не использовалось.

- В ходе проверки будет дана оценка органов местного самоуправления по соблюдению требований законодательства относительно распоряжения муниципальной собственностью, обеспечения сохранности объекта, а также соблюдения правил пожарной безопасности, - рассказали в прокуратуре.

Также в ведомстве добавили, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.