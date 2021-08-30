«Second life»: на Ямале появится первая эколаборатория по переработке пластика

Фото: администрация Яр-Сале. Именно там обустроят эколабораторию.

На Ямале появится первая эколаборатория «Second life». Ее главная цель заключается в переработке пластика и изготовления для него полезных предметов обихода и декора.

Оборудуют такую лабораторию в Яр-Сале. Идея ее создания принадлежит местному жителю Евгению Алубашеву, решившему поучаствовать в конкурсе добровольческих инициатив. Мужчина получил грант от губернатора в размере 500 тысяч рублей - это самая большая выделенная сумма. На данные средства будет закуплено специальное оборудование.

Также еще один грант на чуть меньшую сумму - 499 тысяч рублей - получила Ольга Калугина и Салехарда, возглавляющая региональное отделение «Красного креста». Ее проект «Будь героем первой помощи» подразумевает обучение жителей окружной столицы навыкам первой помощи. Средства гранта будут направлены на приобретение тренажеров для проведения сердечно-легочной реанимации и первой помощи при удушении.

Кстати, всего в адрес конкурсной комиссии поступило 55 заявок. Большинство из них в номинации «Вдохновленные искусством» - 17 и «Организатор добровольчества» - 16. Далее идут «Рожденные помогать» - 14 и «Вокруг меня - 8. От представителей ямальских НКО заявились шесть участников, остальные - физические лица.

К публичной защите были допущены 16 проектов. В итоге девять получили поддержку из окружного бюджета. Их реализация начнется с 18 октября.