В Салехарде проходит конкурс на «Дом образцового содержания»

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде проходит конкурс на звание «Дом образцового содержания». Участие в нем принимают сразу восемь претендентов.

Конкурсная комиссия уже проверила работу управляющих компаний на ул. Мира, 2; ул. Свердлова, 40; ул. Гагарина, 10 и 12; ул. Обская, 19, 19А и 35А; ул. Чапаева, 40А.

- При осмотре особое внимание уделили безопасности придомовой территории, наличию адресных указателей, информационных стендов в местах общего пользования, недоступности подвалов и чердаков, а также чистоте и порядку в подъезде, - рассказали в городской администрации.

Сам конкурс проводится по двум номинациям: «Деревянный жилищный фонд» и «Капитальный жилищный фонд».

Итоги подведут до 3 сентября. Победитель получит заветные сто тысяч рублей.