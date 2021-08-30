Число заболевших коронавирусом на Ямале на 30 августа 2021 года увеличилось на 115 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 115 человек. С начала периода количество заболевших достигло 47 454.

Из общего числа болеющих 639 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 71 из них - в тяжелом состоянии, 27 - находятся на ИВЛ, 4 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 612 человек.

Также за сутки выявлено семь новых случаев среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 7 118. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 108 заражений COVID-19, за весь период - 40 336.

Выздоровели за последние сутки 112 человек, с начала пандемии - 45 471.

За последние сутки в России выявлено 18 325 человек с COVID-19 в 85 регионах, из них 1 360 (7,4%) - без клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 6 901 152 случая в 85 регионах. Излечились от коронавируса 14 180 человек, с начала пандемии - 6 162 430. Также за сутки зафиксировано 792 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 182 429 человек.