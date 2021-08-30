На Ямал доставили более 30 тысяч доз вакцины от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В минувшие выходные на Ямал поступила очередная партия вакцин от коронавируса. В регион доставили более 10 тысяч доз «Спутник V» и 20 тысяч доз однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

Отметим, что ямальцы продолжают успешно формировать коллективный иммунитет. Так, на 30 августа первым компонентом привито более 165 500 жителей, а более 153 500 северян полностью завершили курс вакцинации.

Жителей, прошедших вакцинацию или переболевших COVID-19 более полугода назад, приглашают на ревакцинацию. Это позволит восстановить уровень антител, достаточный для защиты от вируса.

Отметим, что вакцина в регион поступает регулярно. Всего с начала прививочной кампании, в рамках нацпроекта «Здравоохранение», Ямал получил более 255 тысяч доз.

Кстати, в ближайшие дни в округе стартует прививочная кампания от гриппа. В регион уже доставили более 128 тысяч доз «Совигриппа» и «Ультрикс Квадри». Медики напоминают, что интервал между процедурами вакцинации от коронавируса и гриппа должен составлять не менее одного месяца.