В Салехарде проведут водопровод для жителей мкр. Солнечный

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде жители мкр. Солнечный обратились к главе города Алексею Титовскому с просьбой провести водопровод. Накануне градоначальник выехал на место, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию.

- Дело в том, что 11 домов на третьей линии не подключены к воде, а стоимость технического присоединения за счет удаленности от магистрали высокая. Но проблема решаема - в следующем году АО «Салехардэнерго» проложит водопровод, к которому смогут подключиться домовладения, - пояснил Алексей Титовский.

Кроме того, жители и глава Салехарда обсудили благоустройство микрорайона. Речь идет о свободной территории возле новой детской площадки - там можно организовать пространство для занятий спортом. С соответствующим проектом инициативная группа заявится в программу «Уютный Ямал».