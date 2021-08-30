Вблизи Шурышкар обнаружили тело 18-летней тундровички Фото: Ольга Крыльцова

В Шурышкарском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы в тундре, неподалеку от райцентра. Погибшую 18-летнюю девушку разыскивали с 25 августа, а вчера, 29 августа, стало известно о трагедии.

- На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Специалисты уже провели необходимые мероприятия, позволяющие выяснить все обстоятельств происшествия. Также назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, - рассказали в СУ СКР по ЯНАО.

Занимается случившимся Салехардский межрайонный следственный отдел, находящийся в селе Мужи.