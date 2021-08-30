Рецидивист из Салехарда отправится в тюрьму за продажу опасных препаратов Фото: Ольга Крыльцова

В Салехарде осудили 18-летнего парня, занимавшегося сбытом сильнодействующих веществ. Горожанина задержали 21 июня, при себе у него была посылка с 63 капсулами (25 граммов) сильнодействующего вещества.

- Установлено, что молодой человек заказал препарат в Интернете. Позже его изъяли из незаконного оборота, - рассказали в прокуратуре ЯНАО.

Также стало известно, что в сентябре 2020 года, будучи несовершеннолетним, салехардец уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление и был приговорен к одному году ограничения свободы. Однако должных выводов парень так и не сделал, продолжив заниматься преступной деятельностью.

В итоге суд приговорил северянина к шести месяцев и одному дню в исправительной колонии общего режима.