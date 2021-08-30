В Надымском районе появились красочные муралы, изображающие природу Севера

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

В поселке Правохеттинский Надымского района появились муралы с изображениями природы Севера, коренных народов, их быта и культуры. Расположены картины на стенах трех многоквартирных домов по улице Газовиков.

Напоминаем, что данный проект реализован в рамках программы «Уютный Ямал». Благодаря инициативе жителей поселка, Правохеттинский заметно преобразился, стал более уютным и в то же время - современным.

Фото: личная страница Дмитрия Жаромских в соцсети

- Наш Надымский район - неотъемлемая часть Ямала. Мы, как и все ямальцы, гордимся краем, в котором живем, заботимся о нем и передаем нашу любовь к Северу молодому поколению. Хочу отметить, что сегодня у нас есть возможность по-разному отражать неповторимость надымской земли, - отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских.

Также напоминаем, что недавно поселок посетил глава Ямала Дмитрий Артюхов. Он оценил изменения, произошедшие в населенном пункте за последний год.