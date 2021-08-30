В Пуровском районе большегруз снес водителя, менявшего колесо на дороге

Фото: Госавтоинспекция ЯНАО

На ямальских дорогах вновь пострадали люди. По сообщению окружной Госавтоинспекции, авария произошла 29 августа в Пуровском районе (на 8 километре автодороги Тарасовское месторождение - Харампурское месторождение).

- Около 2:30 ночи автомобиль «Урал» наехал на водителя машины «МАЗ», занятого заменой колеса. В результате ДТП мужчину госпитализировали в больницу, сейчас он проходит лечение - добавили в ведомстве.

Отметим, что за прошедшие сутки на Ямале произошло десять аварий, а с начала года - 3 081, в которых 18 человек погибли и 182 получили травмы, в том числе 15 детей.