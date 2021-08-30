В Ноябрьске завершается обустройство детской площадки по ул. Шевченко

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске завершается благоустройство игровой зоны «Мамонтенок», расположенной на улице Шевченко. По словам главы города Алексея Романова, на площадке установлены уже практически все элементы, также осталось уложить резиновое покрытие.

- Это одна из четырех зон благоустройства в 2021 году, которая появится в рамках проектов инициативного бюджетирования «РИТМ» и «Уютный Ямал», - добавил градоначальник.

Кстати, облагородить территорию предложили сами жители. Кроме того, они принимали активное участие в проектировании игровой зоны.

Также напоминаем, что в Ноябрьске продолжается благоустройство территорий в рамках программы «Комфортная городская среда». В этом году планируется обустроить восемь общественных мест, среди которых городской сквер и многофункциональная площадка.